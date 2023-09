Después de dicha publicación, Vahos Pérez aseguró en sus redes que no tenía contratos con la Alcaldía, sin embargo, nunca explicó por qué aparecía en la base de datos de la misma con correo electrónico activo.

Pues bien, en el Gran Debate Medellín, realizado por esta casa periodística en la noche del lunes 18 de septiembre, Vahos Pérez se nos acercó para decir que no era contratista de la Alcaldía y para ello entregó un certificado de la Fundación Católica del Norte en el que se dice que ella no tuvo vínculo laboral en convenios que esa institución ha suscrito con la Secretaría de Educación de Medellín entre 2022 y 2023. Es decir, que ellos no la habían contratado.