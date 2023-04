¿Presión en el Dagrd para apoyar campaña de amigo de Álex Flórez?: contratistas denuncian cobro de coimas y persecución

La amistad de estos personajes es pública desde hace rato. Pulgarín tiene fotos en sus redes sociales con el senador en Bogotá, en el Capitolio. Y, aunque ha intentado desligarse para que no lo relaciones con su amigo caído en desgracia, no lo ha logrado. Las fuentes dentro del Dagrd confirmaron a este medio que la oficina de Pulgarín está en el mismo edificio que la del senador, frente a la universidad Luis Amigó.

“Equipo, buenas, los invito a rodear esta publicación en sus diferentes redes sociales, un abrazo”, reza uno de los mensajes. Otro, mucho más diciente, refleja la desconfianza que hay de que la información se filtre: “Invitamos a no entregar ningún tipo de información por medio de llamadas u otros medios, a personas que no reconozcan dentro de esta iniciativa (sic)”.

“Hasta que me pidieron un millón de pesos. No es justo. Los aportes supuestamente son voluntarios, esa es la palabra que le ponen, pero a algunas personas les dijeron que no les renovaban si no aportaban”, relató la fuente.

Como es lógico, hay un temor enorme a denunciar. Otra persona, que sigue vinculada, dijo que está cansada de que le pidan un porcentaje del contrato. “Fernando Pulgarín está disfrutando del fin de semana con la esposa, playa brisa y mar, ¿de dónde el dinero? ¿Del trabajo de la esposa funcionaria del Dagrd? ¿O de los % que le ingresa por los contratistas?”, cuestionó esa persona. Esa fuente declaró estar descontenta y enojada y con miedo, “Sí me da mucho miedo hablar, confío en usted, pero en nadie más”.