Respecto a la percepción de la actual administración, el 66,3% de los 600 encuestados respondió que creía que las cosas en Medellín estaban empeorando. Es decir que dos de cada tres medellinenses cree que la ciudad va mal. El 61,9% desaprueba la gestión del alcalde de Medellín Daniel Quintero y el 67,7% cree que Quintero ha hecho menos de lo que esperaban de él.

Los encuestadores también preguntaron sobre qué tan dispuestas están las personas a participar en las próximas elecciones. El 38,3% respondió que definitivamente votará, el 22,6% dijo que definitivamente no votará. el 15,8% todavía no sabe si va a votar y el 15,2% dijo que probablemente votaría, el 7,3% respondió que probablemente no votará.