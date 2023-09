Según indicó el ente electoral en su Resolución 7773 de 2023, Gutiérrez no incurre en causal de revocatoria de acuerdo al artículo 2° de la Ley 1475 de 2011.

Cabe recordar que el pasado 1 de agosto el señor Sergio Mena denunció a Gutiérrez ante el CNE por supuestamente doble militancia de dos partidos políticos: Creemos y el Centro Democrático.



No obstante, aparte de la solicitud del concepto jurídico que indicara si Gutiérrez estaba o no inhabilitado como candidato, Mena no allegó ninguna prueba.