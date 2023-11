No obstante, una visita a la zona da cuenta de que la promesa de Gómez no se realizará por lo menos en lo que queda de este año.

Todavía en Santo Domingo retumban los martilleos y los ruidos de las sierras eléctricas buscando darles forma a las tres “cajas” que componen la estructura de este espacio cultural de la comunidad del nororiente.

En una de las paredes vecinas a la obra se leen dos letreros, uno reza: “Prohibido fumar bareta”; mientras que en otro se lee: “Prohibido olvidar”. Y eso es lo que han hecho los habitantes de Santo Domingo que todavía recuerdan a Quintero, ataviado de casco de obrero durante su visita a la zona el pasado mes de abril prometiéndoles que la biblioteca estaría lista en julio. “Y vea todo el tiempo que ha pasado ni nada”, se quejó una de las vecinas.

Otra de las residentes también comentó que no ven la hora que se acabe ese “martirio” del ruido y del polvo que se mete a las casas por cuenta de la reconstrucción. Alegan también que hasta los cerca de 100 niños del jardín de Buen Comienzo vecino están afectados por la dinámica, por lo que muchos de ellos no han vuelto al espacio.

“El pasado 27 de julio tuvimos una reunión en la JAC de Santo Domingo, allí el ingeniero supervisor general del contrato no solo confirmaba que la biblioteca no se terminaba este año por los atrasos que lleva, sino que no hay una fecha clara de terminación porque hacían falta otros $10.000 millones para culminar obras”, denunció un líder barrial que hace seguimiento a la reconstrucción de la Biblioteca.

Según el líder, lo visto en las visitas al interior de la biblioteca permiten calcular que los arreglos internos van en cerca de un 70%, mientras que la estructura de la tercera caja apenas se está montando. Y sobre la dotación del auditorio no hay nada concreto.

“Y ojo que esto no es algo solo de Quintero. Llevamos casi 20 años padeciendo este asunto. Recuerden que nosotros nunca pedimos esto tan fastuoso y aún así nos lo impusieron. Acá hubo 118 propietarios cuyas casas fueron expropiadas para poder hacer la biblioteca y a nosotros nos tocó hasta encadenarnos para que las pagaran bien. Aún así cuando ven esto abandonado dicen: '¿para esto sacrificamos nuestra vida comunitaria y social? ¿Para una obra que en dos décadas no han sido capaces de terminar?'”, apuntó Taborda.