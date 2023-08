El tema se ha vuelto un escándalo porque, según las cuentas, el alcalde gasta en almuerzos, comidas y mercados 26,5 millones de pesos al mes.

Pero ahora EL COLOMBIANO tuvo acceso, ya no solo a la lista, sino a decenas de las más de 1.200 facturas que le pagaron al alcalde. En ellas se puede ver, a primera vista, la vida que lleva Daniel Quintero a costa de los recursos de todos.

No solo elige los restaurantes más costosos, si no que suele pedir los platos más sofisticados desde una carne rib eye de $155.900 hasta unos rollitos de salmón de $129.800. No habría problema si se diera esos gustos de su propio bolsillo. Y al revisar más en detalle las facturas se descubren nuevas irregularidades.