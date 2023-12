Duque: “Más que decir que Quintero se robó a la ciudad hemos demostrado que el programa para atender a la salud mental de los jóvenes de los colegios se deterioró por completo. Hemos evidenciado cómo Buen Comienzo, con el doble de los recursos, tuvo menos niños atendidos, menos días de atención efectiva y además que se contrató a una empresa bastante cuestionable a la que la Fiscalía ya imputó. Hemos dicho que es evidente el deterioro de la ciudad y cómo cayó la calidad de vida de sus habitantes, a pesar de que Medellín tuvo muchísima más plata que antes. Y también es evidente que el modo de vida de Daniel Quintero y su círculo cercano se mejoró de una manera impresionante, que tienen casas de miles de millones de pesos, que tienen fortunas que no pueden explicar, que se fueron a vivir a otros países. No somos Daniel, Alfredo o Luis Peláez, sino la ciudad la que dice que fue un gran robo”.

Ramos: “Me entrega el hospital y yo pongo el gerente y hago los contratos que me vengan en gana. Ahí no hay mucha plata de la alcaldía, es plata básicamente del sistema de salud, entonces son entidades a las que las EPS les pagan y van teniendo una contratación jugosa. El Hospital General, por ejemplo, tiene al año más de $300.000 millones de ingresos”.

Ramos: “Yo tengo un poco más de información y no la he querido publicar toda, pero lo que hay claridad es que esta es una familia muy poderosa que ha tenido negocios con la salud, por ejemplo, tienen el Hospital La María, el Hospital Concejo de Medellín, tuvieron un hospital del Bajo Cauca. Tienen muchos cuestionamientos y esa ha sido siempre su forma de operar: patrocinan políticos...”.

Ramos: “Sin duda, yo creo que hay un saqueo a Medellín, no un robo, un saqueo, y es Daniel Quintero y un entorno muy cercano a él, con su esposa Diana Osorio, con su hermano Miguel Quintero con algunos secretarios como Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y la prima Laura Upegui, y el resto son instrumentalizados y les dan como algún conflicto pues la plata grande se la llevaron unos pocos que tienen hoy el control de la contratación. Una persona como Jorge Andrés Carrillo nunca en la vida hubiera llegado a ser gerente de EPM en condiciones normales. Está jugando un papel de dirigir toda la contratación de EPM con Jhonatan Villada, que fue secretario general de la Alcaldía y luego pasó a vicepresidente jurídico de EPM; con Wilder Echavarria, que fue el gerente de la EDU y pasó a vicepresidente de proyectos, entonces van pasando de entidad en entidad y van dejando ese rastro de corrupción en cada una de ellas y uno empieza a ver muchas conexiones entre algunos contratistas que empiezan a pasar de entidad en entidad cuando van llegando estos personajes”.

Peláez: “Muy diseñado. No pensaron en la ciudad, no pensaron en la gente, no pensaron en los niños y la pregunta que se debe hacer es: ¿dónde está la plata? Tanta plata, ¿dónde está?”.

Peláez: “Así es. Y se archivó la investigación, eso quiere decir que los hechos los puedo decir abiertamente. Yo he dicho que más que el robo a Medellín la pregunta es ¿en dónde está la plata? Los entes de control se desaparecieron mágicamente durante más de cuatro años, los locales y los nacionales. Aquí no apareció absolutamente nadie”.

Peláez: “ Lo hemos afirmado con contundencia, no solo hubo irregularidades sino que en materia de contratación hubo corrupción y lo podemos decir tan tranquilos porque interpusimos 17 denuncias y, por una de ellas, el exalcalde me citó a conciliación en la Fiscalía que porque yo le había dicho corrupto, pero él no fue y la investigación fue archivada”.

Hermano de Daniel Quintero...

Ramos: “Sí, el hermano tenía Metroparques (entonces uno ve los gerentes de Metroparques íntimos de Miguel Quintero), tenía la EDU (y ahí puso a Wilder Echavarría que trabajó con Miguel Quintero cuando este hacía parte de la gobernación de Luis Pérez), tenía el Área Metropolitana (ahí puso a Juan David Palacio que era íntimo suyo y además Secretario General del Concejo como cuota de Miguel Quintero)”.

Algunos de los partidos de ustedes apoyaron al principio a Quintero, ¿cuál fue el detonante que los hizo decir aquí algo está mal?

Duque: “Yo no apoyé a Daniel Quintero en la campaña, pero cuando ganó yo dije ¡bueno, no ganó Alfredo Ramos, no ganó el Centro Democrático!, y le di el beneficio de la duda. Pero yo muy pronto me retiré de la coalición porque tocaba votar para elegir Contralor y decían es que a tales concejales les tocan tales puestos y tales contralorías auxiliares, y yo dije esto no tiene ningún sentido: si vamos a elegir el contralor es para elegir una persona que ejerza control fiscal sobre quien tiene el poder y lo que se estaba discutiendo era cuántas contralorías auxiliares nos tocaban. Mi primer discurso en el Concejo fue para decir que la Contraloría no es la bolsa de empleo de ningún concejal y que iba a votar por quien propusiera elegir por concurso público de méritos las contralorías auxiliares y ninguno candidato fue capaz de comprometerse. Voté en blanco y desde ahí a uno le hacen el ‘fo’ porque dicen que uno no cumple los acuerdos, pero es que los acuerdos no pueden ser vengan nos repartimos los puestos de la Contraloría o la plata pública”.

¿Diputado, qué lo detonó?

Peláez: “Un anónimo que me llega a la oficina en la Asamblea con las siguientes palabras: ‘Se van a robar Medellín, se van a robar EPM. ¡Ojo con Alejandro Calderón Chatet!’. En ese momento estaban nombrando vicepresidente de EPM a Calderón Chatet, pero nadie estaba haciendo algarabía, todo estaba en calma. Incluso el gobernador Aníbal Gaviria estaba con Daniel Quintero viendo los puertos de Urabá y el túnel del Toyo. Yo empiezo a revisar quién es Alejandro Calderón Chatet y nos fuimos a Sogamoso donde había estudiado y vimos que solo estudió hasta octavo. Nos dieron un certificado de que no había estudiado bachillerato, de que todos los documentos que estaba presentando eran falsos, pero en ese momento no había todavía discusión sobre eso. Se nos prendió una alerta: si este señor es capaz de nombrar un vicepresidente sin títulos lo que está pasando en EPM es terrible. A los dos meses lo nombraron gerente y ahí mismo armamos el escándalo”.

Concejal Ramos, ¿su detonante fue que perdió las elecciones?

Ramos: “Para mi el detonante fue cuando me dijeron que toda la contratación de Buen Comienzo se la estaban dando a Colombia Avanza. Yo dije ¿qué es eso de Colombia Avanza? Y empecé a averiguar. Luego empieza la pandemia y la Alcaldía compra unos paquetes alimentarios y me encuentro de nuevo contratación directa con Colombia Avanza. En tres semanas llegaron a esa corporación más de $20.000 millones a dedo y para entonces ya tenía alguna bulla de lo que era Colombia Avanza”.

¿Cuál era la bulla que tenía Colombia Avanza?

Ramos: “Que era una entidad de las que crean los políticos muy asociada con Bello, que había sido muy beneficiada en su momento por la senadora Olga Suárez Mira, que le habían entregado unos hospitales y le daban contratos de alimentación en toda Antioquia. Estaba en más de 40 municipios, pero todo era contratación de hospitales”.

¿De lo que usted vio en la alcaldía de Daniel Quintero que es lo más grave?

Duque: “Yo creo que el principal daño que se le hizo a Medellín es que les hicieron un doctorado a los corruptos bandidos de cómo robarse la plata del erario de manera sencilla. Hubo un patrón sistemático de mala contratación. Los contratos públicos los canalizaron a través de las entidades del conglomerado. No usan las secretarías, sino las empresas industriales del Estado que se pueden brincar los rígidos requisitos de la Ley 80. Si estas empresas tenían un objeto social muy estrecho, las juntas directivas conformadas por secretarios del despacho y en su mayoría con la presidencia del secretario Esteban Restrepo, los ampliaban para poder utilizarlas con ese fin. Por ejemplo, a Metroparques le ampliaron el objeto y le incluyeron poda, jardinería, administración de parqueaderos, etcétera, para poder dar a cualquier particular los contratos que antes tenía el Jardín Botánico, por ejemplo. Cada empresa del Estado, para aparentar pluralidad de oferentes, hacía una invitación privada a tres empresas que en algunos casos resultaban ser de la misma familia”.