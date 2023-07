Feria de las Flores 2023: Alcaldía vaticina éxito económico, mientras comerciantes lanzan alertas

Sin embargo, según Cotelco Antioquia, la ocupación hotelera que contempla el gremio apenas superaría el 78%. Pero además hay otra cifra que no cuadra. El alcalde aseguró que ese 80% de ocupación proyectada sería cifra récord para este evento, superior incluso a la edición de 2022 que, de acuerdo con las cifras de la Alcaldía, fue del 78,7%.

No solo el gremio hotelero ha lanzado alertas sobre las cifras adversas que podría dejar esta atropellada Feria de las Flores. Los comerciantes de bares y restaurantes señalaron la semana pasada que temen por la estabilidad de 3.000 empleos ante los impactos derivados por la cancelación de conciertos y otros eventos y lo que consideraron como una insuficiente oferta en la programación de la Feria de este año. Algunos otros empresarios tienen un problema enorme entre manos pues ya habían vendido paquetes a turistas de todo el mundo que incluían, además de hospedaje, puestos en los palcos que ahora la Alcaldía señaló que no hará arguyendo que no tiene plata.