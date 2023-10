Lo que ocurre es que a Granada se le señala de presionar a su equipo para apoyar a Corredor. Hay chats que evidencian el pedido del líder a los contratistas de su componente para la entrega de firmas del candidato, además de solicitudes con documentos anexos para que estos compartan sus datos y perfiles en redes sociales. Y aunque no fue posible contactarlo previo al cierre de esta edición, las fotografías anexas a esta nota corroboran que está jugado por Corredor.

Granada mueve la publicidad del candidato en su cuenta de WhatsApp, replica su contenido en X (antes Twitter) a través del #MedellínNosUne y en dos de sus tres fotos en Instagram (publicadas en diciembre pasado) aparece con Albert Corredor. Incluso ha aparecido en las historias de Instagram de Corredor promocionando la inauguración de la “Casa Corredor” en el corregimiento de Altavista.

Pero este no es el único líder de componente que es señalado de ser cercano a Corredor. El otro nombre es el de Omar Albeiro Anaya, quien fue servidor público en Dabeiba y que ha firmado nueve contratos por prestación de servicios entre 2021 y septiembre de este año. De hecho, algunas fuentes sostienen que Anaya le haría la segunda a Granada para mover acciones entre los contratistas a favor de Corredor.

También hay chats que lo relacionan con esta alerta, pero en conversación con este diario el contratista negó cualquier tipo de cercanía con Corredor. Afirmó que lo conoce, pero que eso no implica que su puesto allí responda a un favor político. Confirmó, en este sentido, que desde hace tres meses “estoy como coordinador de procesos de los componentes financieros, cobertura, infraestructura y dotación”.

Y sobre Corredor insistió: “Yo no soy cercano a Albert Corredor, pero lo conozco... yo, cercano, cercano, no. Sé quién es él, que es un empresario, pero no tengo una relación estrecha de amistad. No somos amigos”.

Los señalamientos de supuestas presiones de la mano de Granada los desvirtuó. Dijo conocerlo, ser compañeros de trabajo, pero aseguró que llegó a la interventoría mediante un proceso transparente con el ITM. “Yo no ingresé por política, si yo hago eso (presionar contratistas), me meto en un problema. Eso no es cierto”.