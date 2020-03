El presunto plan para desestabilizar a Maduro que se tejía desde Colombia

En la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presunto cartel de narcotráfico liderado por el régimen de Nicolás Maduro apareció el nombre de un mayor general (r) de las Fuerzas Armadas de Venezuela que vive en Barranquilla: Cliver Alcalá.

Sobre el mayor general (r) convergen tres relatos. El del gobierno estadounidense, que ofrece 10 millones de dólares para quien dé información sobre su captura; el del régimen de Maduro, que la semana pasada lo acusó de estar liderando un supuesto plan desde Colombia para desestabilizar al chavismo.

Y, el suyo, que comparte en entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO horas después de haber conocido que el Departamento de Justicia lo acusa de ser uno de los eslabones del Cartel de los Soles, el grupo que trafica droga desde Venezuela a ese país y estaría encabezado por el propio mandatario Maduro.

Alcalá asegura ser inocente, haber tenido reuniones con el gobierno norteamericano en las que entregó información sobre el régimen, estar cooperando con el presidente interino Juan Guaidó en una operación para liberar el país y ser, eso sí, el responsable de un cargamento de armas que las autoridades incautaron en Barranquilla y que sería enviado a Venezuela para un operativo del que no quiso decir la fecha, pero que pretendía “liberar” a su país.

¿Cómo toma la acusación del Gobierno de Estados Unidos?

Me sorprende porque yo no estoy vinculado en las actividades que ellos señalan. Estoy comprometido en la liberación de mi país, lo que me obliga mi juramento, mi Constitución. Las autoridades colombianas saben que estoy en mi casa, no estoy huyéndole a nadie. Desde hace 48 horas que las armas fueron decomisadas me contacté con la dirección nacional de inteligencia del gobierno colombiano y los puse al tanto de que ese arsenal era del pueblo venezolano y no de un grupo criminal.

Usted dice que estuvo en reuniones con el gobierno de Estados Unidos, justamente buscando la libertad de Venezuela, y ahora lo acusan de ser un narcotraficante. ¿Qué pasó ahí?

Creo que algunos políticos se privaron y se asustaron, me dejaron solo, a excepción de algunos asesores norteamericanos. Es posible que mi vida corra peligro después de este señalamiento, pero yo no me voy a fugar porque soy un general que siempre ha afrontado las circunstancias que le ha presentado la vida.

¿Qué fin tenían las armas que incautaron, de las que se hizo responsable, y dónde estaban?

Las tenía en un sector que prefiero no mencionar. Estaban embaladas para ser abiertas en Venezuela y no se iba a cometer ningún crimen en territorio colombiano, pero también la premura para la fecha que teníamos estipulada para la Operación Libertad con el tema de la cuarentena nos afectaba considerablemente.

Entonces, ¿la acusación que hizo Jorge Rodríguez es cierta? De un supuesto plan desestabilizar el régimen liderado desde Colombia.

No es cierta porque el presidente Duque no tiene vinculación con esta operación.

¿Con quién la estaba organizando?

Con asesores norteamericanos y el presidente Guaidó, avalado con el señor J.J. Rendón y con el diputado Sergio Vergara, en conocimiento del señor Iván Simonovis, el señor Leopoldo López y otros políticos venezolanos. Algunos en desacuerdo y otros muy de acuerdo. Esa divergencia generó oposición a que se diera.

¿El presidente Guaidó estaba de acuerdo con el operativo que gestionaba desde Colombia?

Él firmó el contrato para realizarlo. Era una acción táctica que estaba bajo mi control y de la que prefiero no dar detalles para no afectar a compañeros que están en territorio venezolano.

¿Y Leopoldo López también sabía?

Sí, pero no estaba de acuerdo porque le quitaba el protagonismo a él.

En la acusación Estados Unidos dice que usted estuvo traficando con las Farc. ¿Es posible que esto esté sustentado en hechos del pasado, de cuando era militar?

No sé de dónde salió esa fábula, que la comprueben, no tengo vínculos con las Farc. En siete reuniones que estuve con el Gobierno Federal norteamericano descarté esos señalamientos que se me hicieron. Hace tres o cuatro años el fiscal que lleva la causa me dijo que no había acusaciones sobre mí.

¿En el tiempo que fue general activo de las Fuerzas Armadas constató el vínculo entre el Ejército de Venezuela y las Farc?

Esa guerra que había acá se mudó para Venezuela y con el gobierno que llegue se va a seguir profundizando. El plan lo estaba haciendo para liberar a Venezuela de un plan criminal y trabajar en conjunto con un gobierno democrático como el de Colombia limpiar nuestra frontera.

Pero, ¿siendo un militar activo conoció de algún compañero que tuviera vínculos con las Farc en términos de narcotráfico?

El problema es que Venezuela ahorita tiene a la guerrilla libremente pululando por el territorio y las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada.

¿Usted es asesor del presidente Guaidó?

No. He hablado mucho con él, hemos tenido encuentros y desencuentros. Me amparo en el contrato que él firmó con una empresa norteamericana para la acción liberadora de nuestro país.

¿Esa operación iba a ser cuándo?

Teníamos fecha, pero esos detalles no te los puedo informar.

¿Qué pasa entonces con las otras personas que están mencionadas en la acusación? Hugo Carvajal, por ejemplo, que dice ser un chavista disidente.

Cada quien aquí tiene su responsabilidad y que cada quien la cumpla. Al que le comprueben sus delitos, que pague. Estoy totalmente disponible para aclararle a la justicia todo sin necesidad de ningún apremio, de que me busquen o generen un falso positivo si muero.