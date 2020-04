Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro

El Miércoles Santo es conocido como el “Miércoles de la Traición”, el día en que Judas vendió a Jesús por treinta monedas de plata. Un hecho que marcó el curso de la historia y el desenlace que tuvo el traidor.

El Papa Francisco, al inicio de la Misa de ayer en Casa Santa Marta, adaptó su oración a las actuales circunstancias sanitarias: “Recemos por la gente que en esta época de pandemia hace comercio con los necesitados. Se aprovechan de las necesidades de los demás y los venden: los mafiosos, los usureros y muchos otros. Que el Señor toque sus corazones y los convierta“.

Publicidad

En su habitual homilía, lamentó el comportamiento de quienes incluso llegan al extremo de traicionar a sus seres queridos y hasta vender a la madre. “También hoy en día se vende gente. Todos los días. Hay Judas que venden a sus hermanos y hermanas, explotándolos en su trabajo, no pagando lo justo, no reconociendo los deberes. Es más, venden muchas veces las cosas más queridas. Creo que para estar más cómodo un hombre es capaz de alejar a los padres y no verlos más, ponerlos protegidos en una casa hogar y no ir a verlos, los vende“.

En este inicio del Triduo Pascual –de Jueves Santo a Domingo de Resurrección– el Papa recordó que es difícil servir a dos señores a la vez, a Dios y al dinero. Y destacó el comportamiento del Judas codicioso: “El amor por el dinero lo había llevado fuera de las reglas, a robar, y de robar a traicionar hay un paso pequeño. Quien ama demasiado el dinero traiciona para tener más, siempre: es una regla, un hecho”.

En la homilía el Papa anticipó algunas ideas que compartirá en las diferentes ceremonias de Semana Santa desde Roma. Francisco volverá a decir que la pandemia debe generar un cambio personal y un volver a Dios y esto supone desprendimiento del dinero.

“Pensemos en tantos Judas institucionalizados en este mundo, que explotan a la gente. Y también pensemos en el pequeño Judas que cada uno de nosotros tiene dentro de sí a la hora de elegir: entre lealtad o interés. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de traicionar, de vender, de elegir por el propio interés“.