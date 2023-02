La dimisión de un Papa no debe “convertirse en algo así como una moda”, consideró el Papa Francisco en una entrevista publicada este fin de semana, en la que aseguró que su renuncia no figura “en (su) agenda por el momento”. En un diálogo con 82 jesuitas congoleños, reproducido por la revista La Civiltà Cattolica, el Papa argentino confirmó que escribió una carta de dimisión dos meses después de haber sido elegido, en marzo de 2013. “Lo hice por si tengo algún problema de salud”, dijo. No obstante, aclaró que no piensa presentarla en el mediano plazo.