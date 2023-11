El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha pedido este martes al fiscal general del país, Rodolfo Delgado, que investigue a todo su gabinete para demostrar su compromiso contra la corrupción incluso dentro de su Gobierno.

“Le quiero pedir (al fiscal general) en público que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante”, ha declarado Bukele durante un discurso televisado y recogido por el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

“Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que está en la cárcel”, ha añadido, haciendo referencia al expresidente José Napoleón Duarte, quien “se rodeó de ladrones” y que “manchó su legado por rodearse de ladrones”.