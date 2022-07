El tiroteo acabó con la vida de por lo menos seis personas y dejó a otras 25 heridas, en hechos que son materia de investigación por la policía de ese país.

Las autoridades le siguieron la pista a Robert E. Crimo III, un joven de 22 años quien aparece como sospechoso de cometer el crimen.

¿Quién es? En redes sociales han aparecido videos de Crimo, quien utiliza como nombre musical “Awake The Rapper”.

En YouTube hay varios videos del sospechoso interpretando canciones de rap, bajo títulos como “On my mind” o “Out of this world”.