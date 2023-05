“Mal informados e ignorantes”: Petro arremetió contra el partido Vox de España

Y es que Santiago Abascal, diputado y líder de esa formación política, criticó fuertemente la visita del presidente colombiano, de quien dijo tenía “un pasado de sangre del que no se ha arrepentido”, además, lo comparó con Arnaldo Otegui, quien hizo parte del grupo terrorista ETA, y luego fue diputado. Actualmente se desempeña como coordinador general del partido independentista vasco EH Bildu.

“Probablemente muchos españoles desconocen a quién le hemos puesto alfombra roja (...) Petro es a Colombia lo que (Arnaldo) Otegui es a España: un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado España para después recibir el collar de la reina Isabel La Católica. (...) Además, este señor tiene un pasado que no se debe ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido”, fue la dura crítica de Abascal a Petro.

Tras este señalamiento, el presidente Petro respondió en dos ocasiones al líder de Vox, la última este viernes cuando lo calificó de “mal informado” e “ignorante”. Antes, el presidente le dijo que más allá de insultarlo a él, las declaraciones de Abascal son “un insulto a Colombia”.

“Esto no es un insulto a mí, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la unidad de la Nación”, escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter el jueves 4 de mayo.