Pleito en el Vaticano por supuesto libro de Benedicto XVI sobre celibato

Esta semana se conoció que Benedicto XVI tomaría posición a favor del celibato de los sacerdotes a través de una obra coescrita con el cardenal ultraconservador Robert Sarah, cuyos extractos fueron publicados el domingo por el diario francés Le Figaro.

El papa emérito, de 92 años, que dejó el pontificado en 2013, afirmaría que “(...) Es urgente, necesario, que todos, obispos, sacerdotes y laicos, recuperen una mirada de fe en la Iglesia, y en el celibato sacerdotal que protege su misterio”.

Pero una auténtica guerra interna se desencadenó en el Vaticano cuando algunos medios, entre ellos el Corriere della Sera, publicaron una versión filtrada por una persona que no quiso identificarse y que se definió cercana al pontífice emérito, según la cual “Benedicto XVI no ha escrito el libro a cuatro manos con el cardenal Sarah” sino que se trata “de una operación editorial mediática, de la que Benedicto no quiere formar parte y es totalmente ajeno”.

La misma fuente anónima explicó que el papa emérito “sólo puso a disposición de Sarah un texto sobre el sacerdocio que estaba escribiendo” y que “no sabía nada de la portada de un libro, ni la había aprobado”.

Estas declaraciones del supuesto entorno de Ratzinger provocaron una dura reacción del cardenal prefecto del Culto Divino, que aseguró en Twitter que acusarle de mentir eran “difamaciones de una gravedad extrema”.

“Esta noche doy las pruebas de mi estrecha colaboración con Benedicto XVI para escribir este texto a favor del celibato. Hablaré mañana si es necesario”, añadió Sarah, que publicó las fotos de tres cartas que le envió Benedicto.