El rastro de la letalidad del covid-19 en países más afectados

Hay un grupo de países que evidencian los graves alcances del coronavirus si no se toman medidas a tiempo. China, que sigue siendo el que registra más contagios con 81.000; Italia, sobrepasando los 59.000; Estados Unidos, que ayer le quitó a España el tercer lugar con 31.000; y este último que ya está en el cuarto puesto con más de 28.000, todas son cifras de la plataforma del Johns Hopkins University, que actualiza los datos de la pandemia en tiempo real.

Sin embargo, la letalidad en todos estos es diferente. Mientras la suma de decesos en China es de 3.265, ese número en los casos de Italia está en 5.476. Entre tanto, Estados Unidos registra 390 y España 1.756. Desde que comenzó el brote, la comunidad médica indicó que el mayor riesgo de mortalidad está en las personas mayores y que presentan patologías con diagnóstio previo al contagio.

Dos estudios realizados con pacientes en China e Italia ratificaron cuál es el grupo de personas en los que el brote es más peligroso. No obstante, aunque hay un claro público vulnerable, no se puede olvidar el llamado que hizo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, a los jóvenes: “Ustedes no son invencibles. Este virus podría llevarlos al hospital durante semanas, o incluso matarlos”.