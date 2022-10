Junto a migrantes de Colombia, Haití y Guatemala , los venezolanos ahora duermen en las plazas públicas, donde han instalado casas de campaña, mientras otros usan sábanas, plásticos o cartones para pasar la noche, ya que no saben qué hacer por ante los nuevos controles para migrantes venezolanos.

“Me vine con mi pareja y mis hijos, estamos durmiendo en la calle y donde nos agarre la noche nos quedamos, porque el dinero que traíamos lo hemos gastado en el camino y nos hemos quedado sin nada”, dijo a EFE.

Al no poder avanzar para los Estados Unidos, buscará un trabajo en Tapachula hasta que tenga oportunidad de avanzar a la frontera norte. “Ya no podemos regresar a nuestro país porque ya no tenemos nada, lo vendimos todo, utilizamos préstamos y ahora requerimos efectivo para poder permanecer y sostener a nuestros hijos”, expresó.