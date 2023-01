La capilla ardiente del papa emérito Benedicto XVI , que falleció el 31 de diciembre a los 95 años, abrió hoy a las 9: 00 a.m., de Roma (1 de la mañana de Colombia), para el último adiós de los fieles, cientos de los cuales hicieron largas filas desde primeras horas de la madrugada para entrar en la Basílica de San Pedro y despedir al pontífice.

Los restos fueron trasladados allí desde el monasterio Mater Ecclesiae, donde residió el papa emérito desde su histórica renuncia en febrero de 2013 y donde este domingo fueron velados por amigos, ciudadanos y trabajadores del Vaticano, así como por los cardenales y miembros de la Curia.

Antes de abrir la capilla ardiente en la basílica se celebró una liturgia en privado con los cardenales y los más cercanos al pontífice. Entre los presentes se encontraba la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Publicidad

¿Cómo fueron las primeras visitas?

Los primeros fieles en entrar a despedir a Benedicto XVI, a cuyo lado se encontraba su fiel secretario monseñor Georg Gänswein y el cardenal italiano Mauro Maria Gambetti, se agolparon ante los restos, permanecieron frente a ellos unos minutos y los inmortalizaron con sus móviles.

Publicidad

Se espera que unas 35.000 personas acudan a dar su último adiós al papa emérito durante los tres días que permanecerá abierta la capilla, mientras que hasta unos 60.000 estarán presentes en su funeral, que presidirá el papa Francisco el próximo jueves también en la plaza de San Pedro del Vaticano, según las estimaciones de la Prefectura de Roma.

Sobre las 6:00 a.m. de Roma ya había cientos de personas esperando para poder entrar. No solo había personas locales, sino también turistas y curiosos presentes estos días en la capital italiana. Esto ha llevado a que se refuercen las medidas de seguridad en la zona con presencia policial y el cierre al tráfico de algunas calles adyacentes a Via della Conciliazione.