“El riesgo de un desastre de radiación debido a las acciones rusas no disminuye ni una sola hora “, aseguró Zelenski, quien volvió a exigir la retirada de las tropas rusas de la central.Las autoridades ucranianas también acusaron a las tropas de Moscú de bombardear Energodar en vísperas de la llegada de los técnicos del OIEA.

Simultáneamente, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a las autoridades ucranianas de intentar frustrar la misión de los inspectores a la central con nuevos ataques contra la instalación, que habrían alcanzado “el edifico de reciclaje de residuos radiactivos sólidos”.Mientras, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de no detener las “ provocaciones” en los lugares por donde los inspectores deben pasar para llegar a la central de Zaporiyia.

“Veamos antes los primeros resultados de su presencia allí. Ellos (los expertos del OIEA) no han llegado ni al lugar aún. Pero eso no se descarta”, señaló al respecto el viceministro ruso de Exteriores, Andréi Rudenko.

Ante esta situación, según los militares británicos, Rusia probablemente intentará retomar los territorios perdidos con tropas de reserva y refuerzos enviados desde el este. Según Yuri Sobolevskii, jefe adjunto del consejo regional de Jersón fiel a Kiev, la contraofensiva ucraniana está teniendo éxitos en tres direcciones en el sur.

A la vez, Sobolevski aseguró que no puede ofrecer mayores detalles de la operación, iniciada hace dos días, para no perjudicar a la misma.El Estado Mayor del Ejército ucraniano no ha confirmado hasta ahora la contraofensiva ucraniana en ninguno de sus partes bélicos diarios.

El Ministerio de Defensa de Rusia asegura, por su parte, que todos los intentos de Ucrania de contraatacar en el sur han fracasado, con la pérdida de grandes cantidades de equipos y soldados.