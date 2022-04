”Se pone necia, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos. Después de eso, ella sale sola corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila, ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca”, dijo Sarahí, amiga de Debanhi, con la que entró a la fiesta de unos desconocidos cerca de la 1:20 a.m.

“Los videos se presentan para que el público confirme que no hay otra persona siguiendo a Debanhi”, aseguró Guerrero. Estos comienzan después de que Debanhi se baja del taxi, a las 4:26 a.m. Donde se captura la fotografía que se hizo viral los días venideros: Una muchacha parada en medio de la nada y mirando a alguna parte, sobre la carrera Monterrey, Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Escobedo.