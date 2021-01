La policía británica borra por error 400.000 historiales criminales

“El caso a nivel eclesial ha sido dejado atrás, no se encontró materia para investigar. Solamente que como ya hay una cuestión en la Fiscalía (de Argentina), pues eso tiene que seguir su curso. No sabemos de dónde surge eso de que el padre no quiere responder; de hecho, por eso aclaro que no hay ninguna fuga ni el padre está huyendo, porque las pocas veces que ha sido citado ha acudido (...). Como congregación no hemos sido requeridos. (...) Se me hace un poco extraño que aparezca eso (la circular roja de Interpol); esta llamada es la primera noticia que tengo al respecto”, le dijeron a EL COLOMBIANO voceros de su congregación, los Terciarios Capuchinos. El sacerdote Guillermo León Pulgarín Acevedo hizo saber que no se referirá al caso por estar en etapa de investigación.