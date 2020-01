Jeanine Áñez, tras los pasos de Evo Morales

La presidenta encargada de Bolivia, Jeanine Áñez, tiene serias intenciones de no abandonar su cargo y para esto ha agitado las aguas políticas a tal punto que la reciente citación judicial que recibió su próximo contendor, Luis Arce Catacora –el ungido de Evo Morales– ha levantado la sospecha de una presunta persecución política.

El miércoles 28 de enero, Catacora regresó al país desde Buenos Aires para preparar su campaña por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para las próximas elecciones presidenciales del 3 de mayo.

Sin embargo, una vez en el aeropuerto de La Paz fue sorprendido por la Policía para notificarle sobre una citación, justo al día siguiente de su arribo, para declarar ante la Fiscalía por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Ayer Catacora cumplió con el llamado y al término de la diligencia le expresó a la opinión pública que esta citación hace parte de una persecución política en su contra. “Yo no soy ningún ladrón, mi equipo de abogados no sabe exactamente por cuáles cargos se me está acusando. Esto es algo político en contra de nuestra candidatura”, indicó Catacora.

La fiscal Heidi Gil aseguró que “el proceso no va a ser politizado” mientras ella esté a cargo de la investigación. La indagatoria fue suspendida y está a la espera de ser reprogramada.

A pesar de que se trata de un gobierno de transición con el único propósito de llamar a elecciones presidenciales, Áñez anunció el pasado viernes que participaría de esta contienda electoral. Expertos señalan que podría estar extralimitándose en sus funciones para asegurar su continuación en el cargo.