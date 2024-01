Asimismo, Diana Estrada pidió completo respeto y discreción frente a la supuesta circulación por redes de imágenes del accidente de Bautista. Además, tanto la familia como los amigos de Sebastián, han recibido muchas muestras de apoyo y solidaridad

De esta manera y con un sentido mensaje, su amiga y colega se despidió por medio de un sentido mensaje, escrito en sus redes sociales.

También le puede interesar: Las primeras palabras del presidente Bernardo Arévalo tras posesionarse en Guatemala

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me dé fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”, concluyó Estrada.