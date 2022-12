Un nuevo bloque de restricciones financieras de parte de Estados Unidos produjo una airada respuesta del gobierno de Venezuela, que calificó el hecho como “una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano”.

Se trata de una ley aprobada el viernes pasado por el Congreso de EE.UU., denominada Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, o “Ley Bolívar”, por sus iniciales en inglés (Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act).