La presión que los familiares de las víctimas del atentado de las Torres Gemelas, llevó a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenara la desclasificación de los archivos del ataque perpetrado por 19 integrantes del grupo Al Qaeda. “Cuando me postulé a la Presidencia, me comprometí a garantizar la transparencia sobre la desclasificación de documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Al acercarnos al vigésimo aniversario de ese trágico día, estoy cumpliendo con ese compromiso”, dijo el mandatario estadounidense en un comunicado. Los familiares de las víctimas solicitaron a Biden no asistir a la conmemoración de hoy si no desclasificaba los documentos para establecer de una vez por todas si Arabia Saudita jugó algún papel en los ataques.