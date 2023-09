Más tarde, Céspedes intentó contactar a su hija a través de un chat. La preocupación creció cuando la respuesta que recibió, aunque provenía del teléfono de Ana María, no parecía ser de ella. En la conversación, un mensaje en particular, “me das tantito”, hizo que la madre de Ana María sospechara que no estaba comunicándose con su hija.

Este es el chat filtrado supuestamente entre la mujer y su hija:

Ximena: Me dijo esto Anayeli.

Sin embargo, no recibió respuesta. Eran las 2:16 a.m. en Roma y las 6:16 p.m. en México, según el chat revelado por el periodista Carlos Jiménez.

Ximena: Ana, estás?

A las 6:31 p.m., recibió una respuesta, pero por la forma de escribir notó que no estaba hablando con su hija.

Ana: Hola ma. Si. Anadaba jugando con el perro. Me das tantito?

Ximena: Ah bueno.

Ana: Voy ma. La razón por la que no te conteste...

Para despejar las dudas, Ximena le pidió que la llamara, pero siguieron escribiendo desde el celular de Ana María en un tono de despedida.

Ximena: Márcame porfa.

Ana: Es porque ya no me gusta estar sola. Ya no puedo vivir así. Ya no quiero. Adiós ma. Despídete de papá por mi. Los quiero. La frase “me das tantito” fue contundente para que Ximena sospechara de que no estaba chateando con su hija.