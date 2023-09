“Yo le dije: ‘lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”, aseguró el joven durante la reconstrucción de los hechos.

Lea aquí: “Tuvo una noche para limpiar la escena del crimen”: policía revela más detalles del crimen de Edwin Arrieta en Tailandia

Su relato continuó: “Él me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre. Yo no me quedé ahí, creo que antes lo volví a golpear varias veces. Estuve caminando por la habitación durante dos horas”.