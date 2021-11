Tribunal militar de Myanmar condenó a periodista estadounidense

El periodista Danny Fenster fue hallado culpable de violación de la ley migratoria, asociación ilícita e incitación a la disidencia contra los militares.

A comienzos de esta semana le fueron imputado otros dos cargos: sedición y terrorismo, que implicarían una sentencia máxima de condena perpetua. Por los cuales será procesado el próximo 16 de noviembre.

El estadounidense de 37 años, era el editor del sitio en línea Frontier Myanmar y fue detenido en mayo en el aeropuerto internacional de Yangon cuando intentaba salir del país para ver a su familia en los Estados Unidos.

Es uno de los aproximadamente 100 periodistas que han sido detenidos desde el golpe militar en Myanmar en febrero de este año. Cerca de 30 permanecen tras las rejas.

De cuerdo a Frontier, Fenster había trabajado antes para Myanmar Now, un sitio de noticias independiente crítico con los militares desde que se produjo el golpe.

“Los cargos se basaron en las alegaciones de que trabajó para el medio vetado Myanmar Now. Danny había renunciado en Myanmar Now en julio de 2020 y se unió a Frontier el mes siguiente. Al momento de su arresto, en mayo de 2021, había estado trabajando con Frontier por más de nueve meses” por lo cual no hay fundamentos para jugarlo por los cargos imputados comunicó el medio.

¿Por qué la persecución de Fenster por parte de la junta militar?

Según un análisis de BBC Mundo, se debe a la presión que la administración de Joe Biden ha puesto sobre el régimen militar a través de las sanciones contra militares de alto perfil. Es preciso mencionar, que Estados Unidos pide la restauración del gobierno electo.