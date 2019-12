Con elecciones, Johnson pasa lista a sus aliados

Un verdadero cabeza a cabeza entre conservadores y laboristas se prevé en la jornada electoral que tendrá lugar hoy en el Reino Unido, un escenario que resulta complejo pues podría poner en evidencia una ciudadanía polarizada y extender el bloqueo al acuerdo de salida de ese país de la Unión Europea (Brexit).

El más reciente sondeo de la firma YouGov, revelado ayer, a pocas horas de que unos 46 millones de británicos acudan a las urnas para definir la composición del Parlamento, muestra un 43 % de apoyo popular al Partido Conservador, al que pertenece el actual primer ministro, Boris Johnson; y un 34 % para el Partido Laborista, cuyo líder natural es el diputado Jeremy Corbyn.

En los comicios, Johnson no solo se juega la continuidad de su mandato, que depende de que logre obtener una mayoría sólida que consolide su apuesta por un Brexit casi inmediato, sino que además, mide el aceite de sus aliados, al final de una campaña que expertos califican como “una competencia de popularidad”.

Así lo considera el magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, Giovanni Reyes, quien afirma que “hay argumentos muy débiles, escasos elementos de criterio. Eso queda demostrado porque hoy nos damos cuenta que mucha de la campaña que se hizo en 2016 para iniciar el Brexit está basada en datos que no fueron confirmados, en distorsiones de la situación” y añade que “Johnson plantea un Brexit a como dé lugar y eso atrae a mucha gente, a pesar que el planteamiento más serio en este momento es que Reino Unido no puede salir de la Unión Europea, su mercado natural es Europa, quiéranlo o no los nacionalistas”.

Por su parte, el profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, acota que “el Brexit no es todavía un proceso irreversible y creo que esa es la carta que se está jugando el Partido Conservador, la extrema derecha y concretamente Johnson, al decir que si los británicos eligen a Corbyn van a caer en una especie de incertidumbre y debilidad”.

En su opinión, el bloqueo al Brexit en el Parlamento seguirá porque “es difícil lograr una mayoría sólida. Nadie quiere pasar a la historia como el verdugo y el artífice, porque los efectos en la economía pueden ser bastante agresivos” .