No es una película apocalíptica ni de zombies: hay una ciudad subterránea en Las Vegas

Atrás quedaron las actividades a las que se dedicaba en la vida que dejó arriba para adentrarse en el “inframundo”. “Estuve en el sindicato forense, me dediqué a la construcción, abrí el Casino Rio y también el New York New York, hice arreglos, conduje un taxi... Hubo momentos en los que podía trabajar, pero la vida siempre me pasaba factura y acababa renunciando”, manifestó.

Cuenta el reportaje de la BBC que Rick sobrevive con 23 dólares que recibe el día 3 de cada mes, y con las limosnas que pide esporádicamente. Además, que no se acostumbra a que cada día llegan más personas a buscar refugio en estos túneles.

“La razón por la que me quedé tantos años en esta área es porque conocía a la gente. Pero ahora hay algunos nuevos y realmente no me relaciono con ellos... No me relaciono con nadie... Soy más bien un tipo solitario”, dice en uno de los apartes de la nota.

No olvida la fecha del 13 de agosto de 2022, tras una de las mayores tormentas registradas durante la temporada de lluvias, los bomberos no pudieron salvarle la vida a un hombre que había sido arrastrado por una corriente. Y encontraron el cuerpo de otro mientras retiraban los escombros acumulados.

Además, unas noches antes, el 29 de julio, en menos de tres horas tuvieron que salir a rescatar a siete personas de un aluvión. Dice la periodista que en sus más de tres décadas en el sistema de desagüe, Rick ha vivido episodios similares en carne propia.

Este hombre, que se resiste a volver a la superficie, también recuerda las veces en las que intentó ayudar a alguien y terminaron auxiliándolo a él, o aquella ocasión en la que una mujer trató de cruzar la corriente en un canal sin éxito.

“Le gritamos. Llevaba un niño a la espalda, y no lo consiguió. Ambos murieron. Es algo que no olvidas”.

La periodista describe que hay un hombre muy delgado tumbado sobre un cartón unos cuatro metros más allá.

“Es Glenn. Hará unos 15 años que nos conocemos”, le cuenta Rick. Es con él con quien piensa ir a las profundidades del túnel. “Vamos a ir a perdernos”.

Tras dejar a Rick, la reportera y su fotógrafo cruzaron unas partes encharcadas, sortearon desechos y observaron depósitos minerales puntiagudos que colgaban de los techos de cemento.

“Por suerte, no hay rastro de las ratas tamaño gato sobre las que nos advertía Rick”, dice en la crónica

“Avanzamos con paso firme durante otros 10 minutos hasta llegar a un cartón doblado en forma de U apoyado en la pared, del que cuelgan un par de calcetines, un trapo y una bolsa de plástico sujeta con una pinza”.

En ese momento la reportera se encuentra con Jay, otro de los habitantes de esta ciudad subterránea. “Hasta me he puesto maquillaje”, le dijo a la comunicadora.

“¿Quién me iba a decir que una vez aquí me robarían el pasaporte, mi tarjeta de la Seguridad Social, todo, y que me quedaría con US$27 en el bolsillo?”, le cuenta.

Leire Ventas, la reportera, describe a Jay como hablador y que seguirle el ritmo cuesta tanto como apartar la mirada del ojo que le falta, el izquierdo, y que perdió tras recibir un disparo en la cabeza.

Un estudio de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, que hace parte del reportaje, indica que el año pasado se gastaron en almuerzos, habitaciones de hotel, taxis, tiendas, conciertos, el póker, la ruleta y demás juegos de azar de los casinos unos 44.900 millones de dólares, sin sospechar siquiera que bajo sus pies había quien sobrevivía a base de sándwiches donados y lo encontrado en la basura.