China, en alerta por contagio de gripa aviar en humanos

Aún China no sale del confinamiento estricto que ha impuesto en algunas de sus ciudades para tratar de frenar el alto nivel de contagios del covid 19 -disparado en las dos últimas semanas- cuando dio conocer al mundo su preocupación por el contagio en humanos de una gripe aviar.

El anuncio lo hizo la Comisión de Salud China (CNS) que mediante su portavoz, indicó que se trata del primer caso de infección en humanos de la variante aviar H3N8.

“El día 24 (de abril) el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades realizó una prueba en la muestra del paciente enviada desde la provincia de Henan y el resultado fue positivo para el virus de la influenza aviar H3N8”, indicó la entidad. Sin dar más detalles, la Comisión de Salud China precisó que el paciente es un menor de 4 años de edad que vive en la ciudad de Zhumadian, provincia de Henan.

El niño presentó los primeros síntomas como fiebre y dolor de garganta y huesos el pasado 5 de abril. Al consultar a los médicos, el pequeño fue dejado en hospitalización y tras realizarle una prueba de laboratorio o cepa, descubrieron que portaba el virus tras haber tenido contacto con pollos que crían en su casa.

“Este virus se ha detectado en caballos, perros y aves en todo el mundo, pero nunca antes se había registrado un caso en un humano. Esto es algo excepcional”, manifestó la institución.

Además, agregaron los expertos, no es un virus altamente contagioso, no obstante, no puede bajarse la guardia frente a las complicaciones o sus derivaciones que pueden presentarse después de este primer diagnóstico.

Sin embargo, la CNS hizo un llamado a la prevención y pidió a sus habitantes mantenerse lejos de aves muertas o enfermas y “buscar tratamiento inmediato en casos de fiebre o síntomas respiratorios”.