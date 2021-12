El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la repetición de las elecciones previstas en la ciudad de Barinas –cuna del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez– para el próximo 9 de enero, servirán para garantizar la “refundación” del chavismo.

Los cuestionados comicios, celebrados el 21 de noviembre en todos los estados de Venezuela, se repetirán en Barinas por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La decisión se tomó después de una semana de recuento que le daba la victoria al opositor Freddy Superlano sobre el oficialista Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente.

El PSUV se niega a perder Barinas, debido a que históricamente ha sido un bastión de su poder político, no obstante se dieron cuenta de que no basta con lanzar a alguien de apellido Chávez, pues Argenis no logró los votos suficientes para defender su dominio en la región.

Por eso, están impulsando como candidato al excanciller Jorge Arreaza. Aunque no lleva el apellido de Chávez, sí tuvo una estrecha relación con el fallecido expresidente, pues fue su yerno.

En un acto político, Cabello dijo que el excanciller ya “comenzó a gobernar en el estado Barinas”, pese a que ni siquiera ha empezado oficialmente la campaña, pues se hará a partir del 22 de diciembre, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

El dos del chavismo, Diosdado Cabello, pidió que se acaben “los grupitos” y las “peleas estériles” dentro del oficialismo y aseguró que trabajarán para “cambiar” lo que sea necesario.

“La revolución en el estado Barinas, es un hito, es un icono y aquí nosotros no podemos ponerla en peligro. Jorge Arreaza como revolucionario garantiza (...) que la revolución no se pierda”, aseguró Cabello.

Por su parte, Arreaza señaló que será un gobernador “al servicio del pueblo” y que si gana, basará su gestión en los ejes de la “revisión, rectificación y reimpulso”.