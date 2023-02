La tercera persona capturada es Walter Veintemilla, un estadounidense que, según las autoridades, prestó una alta suma de dinero a la empresa contratista de los mercenarios.

Publicidad

“Es importante traer a estas personas a la justicia, no es suficiente arrestar a quienes asesinaron al presidente en Haití. Sin la planeación, sin el proceso de desarrollo, si estas personas no dicen ‘vamos a asesinar al presidente’, no estaríamos aquí hoy”, agregó el Fiscal.

En 2021, meses después de ocurrido el crimen de Moïse, Intriago, dueño de la empresa que tiene como sede a Doral, le dijo a las autoridades a través de sus abogados que “fue víctima de un esquema para asumir el poder en Haití”, que desconocía el plan de asesinar al presidente haitiano y que su empresa fue contactada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura “humanitario” en el país caribeño.