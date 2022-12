El medio internacional recogió el relato de Zoyla Torres, que contó el momento en que policías entraron a la fuerza en su casa para llevarse detenido a su esposo. “ Nosotros no le damos problema a nadie. Mi esposo no tiene nada que ver con las maras. Él trabaja en una fábrica haciendo costales para el transporte de cosechas”, afirmó en la BBC.

En su cuenta de Twitter relató el pedido que le hizo uno de sus defendidos: “Licda, por Dios, le juro que yo no he matado a nadie, el arma me la robaron, si me condenan, por favor hágale saber a mi familia que no soy asesino”, publicó la abogada en su Twitter.

Hasta el momento, Bukele sigue celebrando la intervención militar en Soyapango sosteniendo que nunca en la historia de su país se había logrado concentrar una cantidad tan grande de tropas. “La movilización de una división completa del ejército sólo estaba en manuales, pero jamás se había hecho en El Salvador. Este también es un logro logístico sin precedentes”, celebró sobre la ocupación en la ciudad.