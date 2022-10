El ex primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy domingo 23 de octubre, que no se postulará como candidato al cargo de primer ministro, dejando el camino abierto al gran favorito, Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno.

“Desgraciadamente, en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento”, dijo en un comunicado, aclarando que se retiraba pese a haber obtenido 102 apoyos imprescindibles para presentarse.

Johnson había dejado el cargo, ganado por su partido, por acusaciones de que había violado las leyes al hacer fiestas en Downing Street mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia del covid. Luego de un mes y medio de vacancia del cargo, Liz Truss fue seleccionada para sucederlo, pero su propuesta tributaria agitó los mercados de mala manera y sus funcionarios tampoco lograron consolidarse, por lo que dio un paso al costado.

Le puede interesar: ¿Otra vez Boris Johnson? Estos son los 3 candidatos para reemplazar a Liz Truss en el Reino Unido