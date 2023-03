Arrestos y disturbios por protestas en Francia: Macron siente en las calles el coletazo por su reforma pensional

El descontento de la calle, que se está organizando al margen de sindicatos y partidos, se ha trasladado también al Parlamento, donde este lunes se debatirán dos mociones de censura para tumbar al Ejecutivo, al borde de una crisis política que no se veía desde el estallido de la revuelta de los “Chalecos Amarillos” en 2018.La iniciativa, no obstante, tiene pocas probabilidades de prosperar pues los conservadores de Los Republicanos (LR) no la apoyan oficialmente.