Desde lo ocurrido, María Ximena ha hecho una única petición: justicia. Justicia para Ana María para que no quede impune este hecho y que los feminicidios no continúen en México ni en ninguna otra parte del mundo. “No solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y tememos por nuestra integridad”, puntualizó.

En esa búsqueda de justicia, la madre de Ana María también ha lanzado mensajes de alerta sobre las situaciones a las que se ven sometidas las mujeres víctimas. Y en los micrófonos de Blu Radio reconoció que su hija había sido acosada por Romero días antes de ser asesinada.