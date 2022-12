Desde ese miércoles, Perú no ha tenido un solo día de calma por la división social que dejó el frustrado intento de autogolpe de Estado del expresidente pues justo después de que intentó dar este golpe, el Congreso peruano lo destituyó y, el mismo día, las Fuerzas Armadas lo capturaron. Por estos hechos, la justicia del país vecino ha decretado para él 18 meses de prisión preliminar preventiva.

Otro gobierno que también ha mostrado un profundo interés es el de Colombia, ya que el presidente Gustavo Petro ha insistido en la defensa del golpista castillo y ha evitado reconocer al nuevo Gobierno de Boluarte. “Yo creo que se impone un diálogo político, no puedo definir si las variables de ese diálogo... Si Colombia es necesario para posibilitar el gran diálogo social y político del Perú, pues estamos dispuestos”, señaló Petro el pasado viernes.

Nuevas elecciones en vilo

En medio de las protestas, el Congreso peruano decidió no aprobar la reforma constitucional que permitiría adelantar las elecciones presidenciales en 2023, una propuesta hecha de Boluarte. Ante la negativa, la mandataria encargada exigió este sábado a los congresistas que “no busquen pretextos” y aprueben su propuesta para adelantar las elecciones que permitan elegir a un nuevo presidente.

“Señores congresistas, exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones, no vengan con pretextos inoficiosos, pretendiendo quedarse hasta el 2026”, dijo la Presidenta, quien dejó claro que hasta que las elecciones no se adelanten, no renunciará.