Casi un año después de esa declaración de fe, y ya como presidente, Bolsonaro participó de la 27ª Marcha de Jesús que se realiza todos los años en Sao Paulo, un evento de proporciones gigantescas a la que asisten casi todos los evangélicos carismáticos o también conocidos como neopentecostales. Y en ese evento, Bolsonaro recibió la profecía de un apóstol llamado Cesar Augusto: “Tengo la certeza de que usted va a seguir marchando por ocho años más. Usted es un hombre de Dios. Con el coraje para declarar a Dios por encima de todo”.

Bolsonaro logró congregar a muchos evangélicos. Incluso Thalles Roberto, uno de los cantantes cristianos más famosos de Brasil, dueño de una voz impresionante, cargó a su favor en varias oportunidades, aunque el año pasado hizo unos cuantos buenos comentarios a favor de Lula Da Silva.

Sin embargo, y con esto no cuentan los académicos, los evangélicos no son una masa uniforme, pues líneas con doctrinas más fuertes y bíblicas como los Bautistas o los Presbiterianos —que no gozan de tanta fuerza mediática— no participan de la democracia con candidatos y, por el contrario, abogan por una separación total de la iglesia y del Estado.

Por otro lado, el relato de Bolsonaro no ha sido totalmente evangélico. La mayoría de investigaciones muestran que este encuentro del presidente con Jesús parece más una invención cercana al cálculo político. En el podcast Retrato Narrado, investigado por la periodista Carolina Pires y narrado por el reportero Jon Lee Anderson, queda claro que lo que tuvo todo el tiempo Bolsonaro fue una aversión a la izquierda. Incluso en un mito fundacional de su propia vida, se presenta como un muchacho que cuando estudiaba en el colegio le ayudó al ejército a encontrar un comandante guerrillero en la selva. La historia, sin embargo, siempre cambia.