Otro cambio de gabinete en Chile: Boric sacó a cuatro ministros, ¿cuáles fueron?

Por otro lado, el mandatario aseguró que “Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones ahí donde ya están claros los diagnósticos desde hace años y si no avanzamos en acuerdos para poner fin, por ejemplo, al drama de las pensiones injustas”.

Los anteriores cambios que Boric hizo en su gabinete ministerial fueron en septiembre pasado, después de la derrota que sufrió su Gobierno en el plebiscito por el cambio de Constitución, que fue rechazada por el 62 % de los votantes. El segundo fue un día antes de cumplir un año en el poder, en marzo.

