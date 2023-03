“Comprar bicicleta fue mi mejor inversión”: Mariana Gómez, otra animadora del Clásico EC

mil seguidores tiene en Instagram esta paisa de 29 años.

Le encanta ponerse retos y por eso estará presente este domingo en la edición 50 del Clásico El Colombiano.

“Yo me retiré del tenis en séptimo grado. Cuando era niña me decían Sharapova porque era mona y alta”, contó Mariana, quien tenía como principal referente a Roger Federer.

Hincha de Atlético Nacional y del Real Madrid, aún recuerda cuando en 2014 fue al Santiago Bernabéu a ver a uno de los equipos de sus sueños y a conocer a Cristiano Ronaldo. “Me fui a estudiar a Málaga –seis meses de intercambio– y aproveché para conocer el estadio del Madrid. Ese día me puse a llorar de la emoción”, recordó Gómez.

Mariana es Ingeniera de Producción de la Universidad Eafit, aunque solo en el papel, como ella dice, porque actualmente se desempeña como jefe de Comunicaciones de Riwi, una empresa que busca romper la inercia social en los jóvenes y darles herramientas para transformar sus vidas.

En este momento están elaborando una “incubadora de desarrolladores de software”, un proyecto que capacita a las personas para que trabajen en empresas en diferentes campos.

Sus primeros pedalazos

Esta paisa, bastante extrovertida, empezó en el mundo del ciclismo a los 22 años. Y a pesar de ser atleta desde que tiene memoria, Mariana nunca imaginó que la vida la llevaría a convertirse en pedalista, pues decía que este deporte es para súper humanos.

“Mi primera experiencia en bici fue en el ascenso a Las Palmas, a las 6:00 a.m. con una bicicleta prestada. Subí como 3 kilómetros y casi me vomito. Pero me terminó gustando”.

Su primera cicla fue una GW de color verde y negro. La corredora tenía sus ahorros destinados a otro proyecto; no obstante, decidió comprar esa bici de la cual no se arrepiente. De hecho, asegura, “comprar bicicleta fue mi mejor inversión”.

Fue modelo de la agencia AE Models. En ese entonces llevaba apenas un año como pedalista. Un año muy intermitente a nivel deportivo, expresó. Pero Una llamada cambió su vida: “hola, hablas con Carolina Ferrer. Yo trabajo con Bike House y estamos buscando mujeres que quieran ser embajadoras, ¿te interesa?”, rememoró.