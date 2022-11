En las noches calurosas de Azinhaga —un corregimiento a 120 kilómetros de Lisboa— el abuelo Jerónimo le decía al niño José: “hoy vamos a dormir debajo de la higuera”. Y bajo el follaje que filtraba a medias la luz de las estrellas le contaba historias, leyendas, anécdotas alucinadas que mantenían en vilo al pequeño hasta que el peso del sueño cerraba sus párpados. Con los años el niño se convirtió en el novelista más importante del siglo XX de Portugal, ganador del Nobel de Literatura en 1998. Y fue precisamente en la ceremonia de entrega del premio que recordó a su abuelo, un campesino que en el invierno llevaba a las crías de los cerdos a la cama matrimonial para salvarlas de una muerte segura. “El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir”, dijo el escritor ante un público compuesto por la aristocracia europea y la intelectualidad del mundo.

La celebridad europea y mundial le llegó con las novelas El evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. La primera obra consiste en un relato alternativo de los evangelios sinópticos que no soslaya los matices éticos de las actuaciones de los personajes bíblicos. En el primer tramo de la novela el protagonismo recae en José, un personaje menor en la historia del cristianismo a pesar de su vínculo con Jesús. El narrador cuestiona las decisiones de José, en particular el no haber dado aviso a los demás padres de los niños masacrados en Belén por los soldados de Herodes. Esta obra le acarreo a Saramago la censura de los curas y los pastores cristianos, que vieron en ella una postura herética frente a los instantes fundacionales del cristianismo. Ensayo sobre la ceguera crea una distopía en la que personajes anónimos enfrentan una peste de ceguera blanca que se desata sin razón. Una ciudad entra en crisis ante una emergencia sanitaria que hace aflorar los instintos básicos de la humanidad, y que no son los de la bondad y la empatía. En estos libros el estilo de la prosa de Saramago alcanzó completa madurez: la frase larga y muy culta en la que el narrador inserta digresiones y comentarios.

Tras su divorcio de Reis en 1970, Saramago se casó con la periodista española Pilar del Río en 1988 y se fue a vivir en la isla de Lanzarote. Desde 1997 en adelante, del Río fue la encargada de la traducción al castellano de los libros de Saramago. Las primeras traducciones al español estuvieron bajo el cuidado de Basilio Losada. La consagración definitiva le llegó en 1998 cuando la Academia sueca le concedió el Nobel de Literatura porque “con parábolas sustentadas en la imaginación, la compasión y la ironía permite aprehender continuamente una realidad esquiva”.

Sus actuaciones públicas no estuvieron por fuera del escándalo y la discusión internacionales. En 2002 le dijo a un reportero de la BBC: “Los judíos que han sido sacrificados en las cámaras de gas quizás se avergonzarían si tuviéramos tiempo de decirles cómo se están portando sus descendientes”. Esta afirmación desató la ira de Israel: se retiraron los libros del portugués de las librerías de dicho país. Un año después dirigió sus críticas a las dirigencias comunistas de Cuba, una isla con la que lo unía simpatías históricas. En una columna publicada en El País, de España, afirmó categórico: “Hasta aquí he llegado. Desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino, yo me quedo”. Lo hizo tras enterarse del encarcelamiento de 75 opositores y el fusilamiento de tres jóvenes. De inmediato le llovieron los tomates de la izquierda latinoamericana.

José Saramago murió el 18 de junio de 2010: una leucemia crónica le causó un fallo multiorgánico.

Pilar del Río dirige la Fundación José Saramago, una ONG dedicada a preservar y difundir la obra del nieto del campesino portugués que contaba historias en las noches de verano.