Este es el hombre más veloz subiendo Las Palmas

Juan Pablo Ramírez, quien lleva solo tres años como atleta de élite, es ahora el hombre más rápido en coronar la cima en la que los carros cascabelean cuando la están subiendo. “Ese ha sido uno de los días en los que más feliz me he sentido corriendo”, comentó Ramírez, comunicador social-periodista de profesión y ahora deportista de alto rendimiento por vocación.

El récord del ascenso a Las Palmas tiene nuevo dueño. La gesta no fue esta vez sobre bicicleta, como lo logró recientemente Miguel Ángel ‘Supermán’ López, sino a pie y con una diferencia de más de cinco minutos frente a la marca anterior.

Cuando el entrenador Libardo Hoyos empezó a observar en su cronómetro los tiempos que registraba Juan Pablo en las pruebas que hacía en el estadio Alfonso Galvis de Medellín, casi se va de para atrás. Y eso que su nuevo alumno se proyectó tarde, por decirlo así, al atletismo profesional.

“Era un pelado trotón, que se mantenía participando en las carreras de calle. Luego comenzó a entrenar con nosotros y ha mejorado notablemente. De él destaco su disciplina, dedicación y deseo de salir adelante”.

Las palabras del orientador de la Liga de Atletismo de Antioquia cobran mayor sentido al ver los progresos y logros de su pupilo. En el ascenso a Las Palmas, el fondista de 25 años de edad impuso una hora, 8 minutos y 34 segundos, dejando atrás el tiempo de 1:13.44 que en 2019 registró el mejor triatleta en la historia de Colombia, Ricardo Cardeño.

Juan Pablo confiesa que rumbo a la cumbre (desde la bomba Texaco, en San Diego) que ha sido epicentro de hazañas en el ciclismo, la última de ellas en el Tour Colombia de 2019 donde cruzó primero Nairo Quintana y se consagró campeón Supermán López (este año batió récord en bici en esa cuesta con 28 minutos y 11 segundos, a una velocidad promedio de 24.3 km/h), sintió temor que se “fuera a estallar”, que sus piernas no respondieran ante el exigente recorrido de 15.6 kilómetros y “que me quedara sin fuerzas, es decir, como se conoce popularmente en el ciclismo, que me diera la pájara”.