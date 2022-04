Shining Girls significa chicas brillantes, textualmente hablando, puede ser una metáfora sobre mujeres con habilidades especiales, ¿de qué manera se consideraría una chica brillante y cuándo y cómo descubrió que en realidad lo era?

“Oh, gracias. Creo que para mí, Dios, nunca me habían preguntado eso. Creo que mi cualidad brillante o lo que más valoro es mi capacidad de colaborar con la gente y mi capacidad de trabajar con otras personas. Lo disfruto mucho. Es algo que me encanta. No soy una persona a la que le guste entrar sola en una habitación y preparar un papel o trabajar en un guión yo sola. Me gusta tener conversaciones. Me gusta trabajar con el guionista, hablar con el director, con el director de fotografía. Mi mejor momento es tener esas conversaciones, y es por eso que he disfrutado tanto de la dirección porque todo se hace con otros”.

A propósito de eso, ha dirigido algunos episodios de The Handmaid’s Tale (El Cuento de la Criada) y también ha sido directora de un episodio de Shining Girls, ¿cómo fue la experiencia dado que son series diferentes?

“Para mí se convirtió en algo muy orgánico empezar a dirigir. Sabía que quería hacerlo en The Handmaid’s Tale ya que mi mejor oportunidad sería con una historia que conocía muy bien, con un proyecto que conocía muy bien y en un elenco y un equipo que conocía muy bien. Shining Girls fue muy interesante porque era la primera vez que dirigía algo que era nuevo con personajes nuevos. Fue un pequeño desafío de mi experiencia como directora en The Handmaid’s Tale, lo cual es genial. Eso es todo lo que quiero. Siempre quiero que me desafíen. Tuve colaboradores increíbles, Michelle McLaren y Daina Reed, las otras directoras con las que trabajamos muy de cerca, Silka, nuestra showrunner, todos los jefes de departamento, todos trabajamos muy, muy de cerca juntos en eso”.

En Shining Girls es productora, directora y protagonista ¿Qué le impulsó a contar su historia al mundo?

“Quería trabajar con las personas que está en la serie. Michelle MacLaren y Daina Reid (con quien trabajé en The Handmaid’s Tale) las dos directoras, quería trabajar con ellas y no tengo que dirigir todo lo que hago, de ninguna manera, pero me gusta la oportunidad de trabajar con otros directores y que me inspiren”.

Este thriller psicológico combina las habilidades de los periodistas, ¿estudió algún periodista específico para crear mejor un mejor personaje o cómo se involucró?

“Kirby es una especie de periodista, es una buscadora de la verdad. Ella está tratando de averiguar las respuestas a este misterio, lo está pasando a su alrededor. ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién está haciendo esto? Y luego, cuando descubre quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo. Kirby necesita es un aliado y lo encuentra en Dan (el papel de Wagner Moura), Kirby necesita a alguien que pueda ayudarla a contar su historia. Kirby es, en mi opinión, la esencia del periodismo. Ella necesita descubrir la verdad y necesita contárselo a la gente y compartirla con el mundo y hay mucha integridad en eso”

Parece que le atraen mucho los elementos de terror como realizadora, ¿Le gusta este género? ¿Qué lo hace atractivo para usted?

“Mucho y gracias por notarlo. He sido fanática durante muchos, muchos años. Creo que lo que me atrae del horror y también atrae a tanta gente, es la oportunidad de la analogía, la oportunidad de la metáfora, la forma en que tantos cineastas increíbles pueden tomar una historia y encontrar un mensaje o un tema del que quieren hablar, y luego expresarlo en algo que técnicamente es el género de terror como lo hace Jordan Peele, por ejemplo. También soy una gran fanática de la ciencia ficción”.

Wagner Moura ha hablado en Brasil sobre lo maravilloso que fue trabajar con usted. Para usted, ¿Cómo fue trabajar con él?

“Tu entras en estos proyectos y no alcanzas a conocer a las 100, 200 o 300 personas que trabajan allí y aunque haces algunas amistades no siempre esperas llevarte tan bien con alguien al punto de sentir que va a ser un amigo el resto de tu vida. Siento que encontré eso con él y no siempre sucede. Venimos de entornos muy diferentes, hemos tenido diferentes carreras y de alguna manera nos encontramos y generamos esta conexión que en la pantalla se ve tan personal y profesional. Le tengo mucho respeto como actor. Fue un regalo absoluto llegar a dirigirlo y fue mi ancla a través de la serie. Estoy muy agradecida de que este programa lo haya traído a mi vida”.

