Así expresó Villegas en la rueda de prensa del Astara Golf Championship, del Korn Ferry Tour en el Country Club de Bogotá, certamen en el que participó hace tres años y al que regresó con la ilusión de ser nuevamente protagonista.

Esa vez el paisa terminó cuarto, luego de superar una lesión de hombro. Ahora el deportista se esfuerza por lograr buenos resultados que le permitan retomar su membresía completa en el PGA Tour.

“Estar en Colombia es especial. Es mi casa, siempre me hace falta. Es mi cultura y mi gente. Como representante del país desde el 2000, que me fui a la universidad, siempre he querido mostrar la cara diferente de mi país. No era fácil porque a lo largo de los años nuestra reputación ha sido difícil, pero sentía que lo más importante era que la gente viniera a que conociera nuestro territorio de primera mano”, aseguró Camilo, ganador de cuatro torneos en el PGA Tour.