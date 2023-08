“Petro es bueno para ciertos actos simbólicos, pero no para resultados”

“Quiero ubicarme en ese momento, 2022, había pasado la primera vuelta presidencial, las opciones que tenía Colombia eran complejas y problemáticas y había una promesa de un gobierno que iba a llevar a un acuerdo nacional, y a mí siempre me han gustado los acuerdos parciales entre personas diferentes, que tienen diferentes visiones del cambio, el cambio social. Yo he sido por mi formación, por lo que he leído, por la vida, un poco más incrementalista, yo creí en esa idea. Hoy en retrospectiva pude ser ingenuo, pero yo creí en esa idea y decir en retrospectiva que me equivoqué, es facilista. Ahí estaban José Antonio Ocampo, Cecilia López, gente que había trabajado en otras campañas, había un esfuerzo, yo no sé si con algún objetivo electoral, de unir fuerzas distintas en una idea de cambio, que era lo que el país estaba demandando. Dije esta semana en una entrevista que si supiera lo que hoy sé, quizás no habría entrado, pero siempre esa inteligencia retrospectiva es muy fácil de practicar, y quizás yo con la misma información que tenía en ese momento, quizás habría tomado la misma decisión”.

“Yo diría dos cosas. Primero, yo creo que sí ha existido una recuperación de la economía colombiana muy rápida después de la pandemia, incluso es una fortaleza de nuestra economía, no necesariamente tiene que ver con Petro. Esa recuperación, esa capacidad de generar empleo, sobre todo en los sectores de servicios urbanos, ha sido incluso para muchos economistas sorprendente. Yo haría como esa nota de pie de página. Y la segunda, que así es la política, o sea, podría haber dos gobiernos que hagan lo mismo, pero que sean juzgados y percibidos de manera diferente. Y lo otro es que al gobierno actual algunos grupos le dan el beneficio de la duda que no le daban al anterior. No va a durar mucho en mi opinión”.

¿Pero cómo explicar que llega Petro a la Presidencia y ya no hay protestas sociales, cuando los indicadores no han cambiado, es decir, no hay mejores circunstancias. Podría ser que ese estadillo social es parte de esa manera de Petro y del grupo político que lo acompaña, de exacerbar los ánimos de la gente más vulnerable, creándole unos ideales difíciles de cumplir?

“Yo tenía una historia personal qué contar, pero uno siempre cuando cuenta estas historias, descubre cosas. Por ejemplo, en el último capítulo, hago una reflexión sobre ciertos momentos muy temprano en el gobierno, cuando yo me empecé a desconectar emocionalmente, incluso espiritualmente del gobierno, eso yo no lo había racionalizado plenamente. Empecé también a descubrir las dificultades políticas de este tipo de alianzas, cuando se juntan dos visiones del cambio social tan diferentes, la mía más incrementalista, yo creo en el reformismo democrático, en el reformismo permanente; la otra un poco más revolucionaria, más del cambio de todo. Esa conversación es difícil. En el libro hay una reflexión sobre eso, sobre si el progresismo y lo que a mí me gusta llamar el liberalismo clásico más centrado en otra visión del cambio social, pueden conversar o no. Y yo lo que intuyo, lo que está en el libro, es que ese tipo de alianzas pueden ser posibles, pero son precarias y quizás siempre se van a terminar rompiendo”.

“Cuando él había sido congresista quizás sumaría en el Congreso. Ese es el papel, de poner el dedo en la llaga, de señalar. La política también necesita ese tipo de personalidades, pero a la hora de gobernar las demandas son otras y el quehacer es distinto. También yo fui descubriendo, a medida que iba escribiendo el libro, esa faceta del presidente que yo no la había entendido plenamente y que en algún momento la describo como la soledad de la elocuencia. El presidente tiene esos escenarios, sobre todo en los escenarios internacionales, cuando él trata de diagnosticar el país, de describir sus problemas, de describir la forma como nos relacionamos con el mundo, él lo hace bien. Pero de allí no se desprenden medidas de política pública que vayan a llevar a un cambio de verdad. De ahí esta frase que yo había leído por allá en una descripción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que decía que el cambio no es solo voluntad y teatro, necesita algo más, necesita aplicación a las políticas públicas. El presidente parece no gustarle ese tema. La política pública práctica, la de la focalización, conseguir el presupuesto, hacer la evaluación de impacto, ver qué está pasando, ajustarla porque no siempre las intenciones iniciales coinciden con lo que uno encuentra en el territorio”.

“Sí, es una visita que tuvimos a San Andrés y Providencia, en el primer mes de gobierno. Tuvimos la oportunidad de compartir con los funcionarios que estaban saliendo y nosotros que estábamos llegando. Me pareció que durante el día tuvimos un entendimiento de parte y parte. Y después hubo una declaración del presidente Petro que me pareció injusta con quienes habían trabajado. Y yo hice una reflexión, incluso en una libreta naranja, en la que apunté que habíamos sido injustos. Y un gobierno que estaba hablando tanto de justicia, ser injusto con funcionarios que le habían dedicado la vida a eso. Fue una inquietud que yo no articulé en su momento plenamente, pero que salió a relucir en la medida que estaba escribiendo el libro”.

“Esa pasión por lo imposible que yo describo, hay que aceptarlo, le ha servido políticamente. Lo que yo planteo en el libro es una tensión entre esas ideas que fueron eficaces políticamente, no lo son a la hora de gobernar. Y entonces están estas dos personas, el que quiere ser pragmático, pero que de alguna manera se da cuenta que está traicionando sus ideales y su historia política, entonces se devuelve. Y en esa tensión pasan los meses, ¿no? Y el gobierno está de un lado para otro. Yo cuento una historia. Cuando estuvimos en las discusiones que fueron muy intensas al interior del gobierno sobre la reforma a la salud, recuerdo una que tuvimos en la Hacienda Hatogrande. Y el presidente Petro parecía darse cuenta que la reforma como estaba siendo concebida por la ministra de entonces era una reforma que iba a ser de un lado inviable políticamente y de otro lado no iba a llevar a resultados, o a mejores resultados en el sistema de salud. Y él dice, nos chichipateamos. Pero viene después esa idea, esa otra cosa, ese idealismo. Y mucha gente diciéndole que no puede traicionar su historia política. Y el presidente ambivalente de un lado para otro y termina en última instancia volviendo a la utopía regresiva. Esto es, dándole la razón a Carolina Corcho. Yo escribo en el libro esa tensión, esa contradicción... Incluso yo hablo de una figura trágica, porque él como si intuyera que para poder ser eficaz tiene que traicionar esas ideas y volver a la figura más pragmática. Pero no logra llegar plenamente a eso”.

“Yo empecé a escribir este libro recién salido del gobierno y cuando salí hice una lista de libros que quería leer, entre ellos El Gatopardo de Giuseppe Di Lampedusa . Me interesé por el personaje, por la historia, porque es una novela histórica sobre el cambio y el cambio frustrado en el siglo XIX de Italia y lo que pasa es que el cambio se frustra, y se da el ascenso del fascismo y me pareció que esa novela traía una advertencia no solamente para Colombia sino para el mundo, y son promesas grandilocuentes de cambio que se terminan enfrentando a la ineficacia, en este caso de las democracias, y que le abren la puerta a ideologías políticas extremas y eso no solamente podría ocurrir en Colombia, sino que está ocurriendo en buena parte del mundo, por ejemplo en el este de Europa, entonces hay una partecita al final del capítulo 2 donde se da esa advertencia”.

Eso puede ser una reacción, un resultado, pero también usted menciona que hay una relación difícil de Petro con los límites al poder, con los pesos y los contrapesos. Con lo que alcanzó a conocer de Gustavo Petro, ¿cree que él sería capaz de quedarse en el poder, pasando por encima de las formas democráticas?

“Lo primero es que esa reacción podría darse, no es ficción, no es una interpretación de una novela, tiene alguna base fáctica y los últimos datos de esta encuesta de opinión política en Latinobarómetro muestran unas ciertas tendencias autoritarias en la opinión pública en América Latina, entonces son preocupantes, esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda es una pregunta reiterada que me han hecho muchas veces sobre un rompimiento institucional de parte del presidente Petro, yo no creo que vaya a ser de esa manera, yo creo que los pesos y contrapesos institucionales de nuestro país son suficientemente fuertes para evitar ese escenario. Lo que sí podría pasar con algunos enfrentamientos, y quizás el que yo más temo y que está escrito en el libro, es un enfrentamiento con el Congreso, no es que el presidente Petro vaya a cerrar el Congreso, sino que va a tratar de poner a la opinión pública en contra del Congreso y se va a instalar rápidamente en una narrativa de no me dejaron, el Congreso no me dejó y el Congreso que representa -voy a abrir comillas aquí , en un supuesto hipotético discurso-, “que representa los poderes oligárquicos, simplemente no quiere el cambio” y eso va a llevar a una polarización, una crispación política que no le conviene al país”.

¿Usted aprendió algo para su futuro político de este paso por el gobierno?

“No solamente de mi paso por el gobierno sino de cuando renuncio a la Universidad de los Andes y entro a una campaña presidencial sin tener una experiencia en la política electoral, con una historia política no plenamente consolidada porque yo había tenido unas promesas de apoyo del Partido Liberal, del Partido Verde pero eso no se dio. Una primera conclusión que saco es que construir una personalidad política es complejo. Otra que no he logrado definir plenamente es si yo quiero volver a la política electoral en estas democracias mediatizadas, complejas que tenemos. Este libro no tiene, no me van a creer, una intención electoral, alguien dijo que estaba lanzando mi campaña”.

Al contrario pareciera que este acercamiento del poder lo aleja de toda esa retórica de las promesas por los votos y de actos simbólicos

“El libro termina con una idea, todavía esbozada, me falta quizás consolidarla más, que yo llamo el humanismo en la política. Y cuando yo pienso en eso ahí está el escepticismo y cierta distancia escéptica con el poder. Yo creo que los mejores gobernantes siempre van a ser aquellos que tienen una distancia escéptica con el poder, que entienden de antemano los límites de la política, de antemano los límites del Estado, entienden las complejidades del cambio y digo que esta reflexión no está plenamente consolidada porque mi experiencia como político es que si uno tiene ese discurso sobre los límites del poder y las complejidades de la política, probablemente nunca va a ganar una elección. Y cómo conciliar esa forma de honestidad con acceder al poder es algo sobre lo que yo no tengo una respuesta definitiva”.