La estrategia no se limita a la vigilancia, sino que también incorpora un componente pedagógico que busca que la ciudadanía comprenda el alcance y la importancia de cada etapa del proceso electoral.

Para lograrlo, la Procuraduría plantea un trabajo articulado con los organismos del Estado, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la sociedad civil. El objetivo es contrarrestar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad del proceso electoral y asegurar la transparencia en todos los puestos de votación ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Paz Electoral es la estrategia de la Procuraduría General de la Nación para proteger la democracia , promover elecciones limpias, asegurar gobernantes legítimos y garantizar ciudadanos libres. De esta manera se garantizan unas elecciones libres y transparentes.

En un año decisivo para el país, la Procuraduría General de la Nación activó un conjunto de acciones orientadas a proteger la integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana. Bajo el liderazgo del Procurador General, Gregorio Eljach, la estrategia Paz Electoral se convierte en el eje de vigilancia y pedagogía para asegurar que los colombianos ejerzan su derecho al voto con garantías plenas y que los resultados sean respetados.

Como parte de esta apuesta, el Procurador creó un instrumento pedagógico denominado la “Escalera de la Democracia”, que explica de manera clara el paso a paso de la Paz Electoral.

La escalera parte de una base fundamental: que habrá elecciones. A partir de allí, establece que estas deben ser libres, transparentes y seguras. Continúa con la necesidad de que sean oportunas y que el voto se ejerza a conciencia. Finalmente, culmina en un principio esencial para la estabilidad institucional: que se respeten los resultados.

Esta secuencia no solo resume los pilares de la estrategia, sino que refuerza la idea de que la democracia es un proceso que se construye escalón a escalón, con responsabilidad institucional y compromiso ciudadano.

En este marco, se conformó el Grupo Élite de Reacción Inmediata para ejercer vigilancia y control frente a la participación indebida en política. La comisión está integrada por siete delegados de la más alta jerarquía de la entidad y coordinará las actuaciones desde los distintos ejes misionales relacionados con las elecciones a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.

El grupo está compuesto por el Delegado para Asuntos Electorales y Participación Democrática, el Delegado para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, el Delegado para la Conciliación Administrativa, la Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública; y la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.

Su labor se extenderá hasta la culminación del proceso electoral, incluyendo la eventual segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio próximo, con el fin de garantizar control permanente durante todas las etapas.

La Procuraduría también creó un sitio web en el que la ciudadanía podrá encontrar información relacionada con la estrategia y el proceso electoral, reforzando así el componente de acceso a la información y transparencia.

*Contenido realizado en alianza con la Procuraduría.