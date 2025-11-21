Si alguna vez sintió curiosidad por saber qué se siente viajar en el trineo mágico con el que Santa reparte sus regalos y conocer cada uno de los espacios que hacen parte de su Villa en el Polo Norte, este fin de año podrá vivir esta nueva experiencia inmersiva y navideña en Arkadia Centro Comercial.

Toda la familia tiene la posibilidad de transportarse a los lugares encantados que hacen parte del mágico mundo de Santa, como su casa, el Bosque de Hielo, la Fábrica de Galletas y el Establo de Renos, además de montar en su famoso trineo con el que viaja por el mundo haciendo felices a millones de familias en Navidad.

La Villa de Santa está ubicada en el sótano 3 del centro comercial. Allí los visitantes disfrutarán de una aventura con escenografías sorprendentes, música, aromas y efectos especiales, en una experiencia única y atrapante, ideal para vivir en compañía de los familiares o amigos.

Cada visitante se convierte en un ayudante de Santa, para acompañarlo a cumplir su misión de llevar magia y regalos por todo el planeta.