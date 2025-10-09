Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Desde hoy jueves y hasta el lunes festivo 13 de octubre, habrá interrupción de acueducto para asegurar en el futuro un suministro de agua potable, continuo y de calidad. Prepárese con estas recomendaciones.

  • Mientras se realizan las obras de modernización de la planta, EPM acompañará a las comunidades impactadas con diferentes estrategias para brindarles agua para sus necesidades básicas. Foto: Cortesía
    Mientras se realizan las obras de modernización de la planta, EPM acompañará a las comunidades impactadas con diferentes estrategias para brindarles agua para sus necesidades básicas. Foto: Cortesía
  • EPM moderniza Manantiales para garantizar agua potable al Valle de Aburrá
hace 3 horas
bookmark

Si hoy es posible abrir la llave y disfrutar de agua potable, es gracias al trabajo constante de mantenimiento y mejora que EPM ha realizado durante años en el sistema de acueducto del Valle de Aburrá.

Algunas de estas labores pasan desapercibidas porque no interrumpen el servicio, pero otras, como la modernización de

la planta Manantiales, sí lo requieren hacer de manera temporal.

La obra, que iniciará mañana viernes, exige una interrupción programada del servicio desde hoy jueves hasta el lunes festivo 13 de octubre e impactará a más de un millón cien mil personas (439.000 instalaciones).

La interrupción será escalonada, es decir, los horarios serán diferentes para cada barrio o sector: comenzará el jueves en la tarde, continuará el viernes, y el servicio empezará a restablecerse desde el domingo en la tarde hasta el lunes en la madrugada.

“Lo que hacemos en Manantiales es una apuesta por el futuro, por la seguridad hídrica, especialmente del norte del Valle de Aburrá. Pensamos siempre en la calidad del servicio de acueducto y su continuidad para que el 100 % de los barrios que están en el área de prestación, lo tengan y lo disfruten siempre”, dijo Humberto Iglesias Gómez, vicepresidente de Negocios de EPM.

Haga clic y consulte sectores y horarios de la interrupción del servicio

Esta es la zona impactada por el servicio de acueducto

EPM moderniza Manantiales para garantizar agua potable al Valle de Aburrá

Atención de EPM durante los días del corte

• Puesto de Mando Unificado en el Despacho de Belén para atención de solicitudes de carrotanques. Haga clic y consulte las rutas de los carrotanques.

• 48 rutas de entrega de agua potable para el sector residencial.

• 10 rutas para la atención de grandes clientes.

• 6 circuitos de atención por demanda.

Bolsas de agua de 6 litros para clientes identificados con movilidad restringida.

• 8 tanques fijos en lugares específicos de Copacabana y Girardota.

Hidrantes habilitados para autoabastecimiento.

• Canales habilitados para atención:

WhatsApp: 3023000115, 6044444115, www.epm.com.co

Tips para recoger agua

El servicio de acueducto estará interrumpido temporalmente, puede garantizar el acceso al agua potable para sus necesidades básicas si sigue estos consejos:

Almacene agua potable con tiempo y en la cantidad justa.

• Evite dejar para último minuto la recolección de agua.

• Tenga en cuenta que la hora de corte y restablecimiento del servicio es aproximada y depende del sector donde se encuentre.

• Espere a que el agua recupere sus condiciones habituales antes de consumirla o usarla para lavar ropa.

Use el agua que haya recogido cuando el servicio se restablezca.

• Para grandes clientes o unidades residenciales de gran tamaño: cierre el macromedidor una hora antes de la interrupción y ábralo una hora después del restablecimiento del servicio.

• Si el agua regresa con color, debe evitar el uso de blanqueador en ropa o pisos hasta que el agua regrese a sus características habituales.

*Contenido en colaboración con EPM