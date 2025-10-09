EPM moderniza Manantiales para garantizar agua potable al Valle de Aburrá

Si hoy es posible abrir la llave y disfrutar de agua potable, es gracias al trabajo constante de mantenimiento y mejora que EPM ha realizado durante años en el sistema de acueducto del Valle de Aburrá.

Algunas de estas labores pasan desapercibidas porque no interrumpen el servicio, pero otras, como la modernización de

la planta Manantiales, sí lo requieren hacer de manera temporal.

La obra, que iniciará mañana viernes, exige una interrupción programada del servicio desde hoy jueves hasta el lunes festivo 13 de octubre e impactará a más de un millón cien mil personas (439.000 instalaciones).

La interrupción será escalonada, es decir, los horarios serán diferentes para cada barrio o sector: comenzará el jueves en la tarde, continuará el viernes, y el servicio empezará a restablecerse desde el domingo en la tarde hasta el lunes en la madrugada.

“Lo que hacemos en Manantiales es una apuesta por el futuro, por la seguridad hídrica, especialmente del norte del Valle de Aburrá. Pensamos siempre en la calidad del servicio de acueducto y su continuidad para que el 100 % de los barrios que están en el área de prestación, lo tengan y lo disfruten siempre”, dijo Humberto Iglesias Gómez, vicepresidente de Negocios de EPM.

Haga clic y consulte sectores y horarios de la interrupción del servicio